疫情舒緩，經濟部國際貿易局攜手台灣咖啡協會協，召集台北市101家咖啡門市，從9月1日起舉辦一個月的「中美洲咖啡月~啡嚐美好」，共有伯朗咖啡、85度C、西雅圖等101家門市，只要加入貿易局官方LINE好友，期間就能收到七折起或買一送一等好康咖啡優惠券。能到活動門市購買瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜等咖啡商品使用。

貿易局表示，中美洲瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜三國以生產高品質咖啡聞名，也是台灣的邦交友國。 此次活動總計有台北市的101家咖啡門市業者共同參與，多為咖啡愛好者耳熟能詳的知名商家。有伯朗咖啡、85度C、歐客佬、西雅圖等參加。

最多咖啡店提供美式或拿鐵9折優惠，其他咖啡豆、濾掛式咖啡則是打7折或買一送一。

消費者只要加入國際貿易局官方LINE好友（帳號ID：@moeatrade），即可於活動期間每周一、三、六取得由官方LINE帳號發送的優惠券，憑券至合作店家消費指定的中美洲咖啡商品。也可到(https：／／reurl.cc／6aW3Zr)活動網頁，看到所有咖啡業者提供優惠訊息。

貿易局表示，有知名業者推出瓜地馬拉、尼加拉瓜精品濾掛咖啡、宏都拉斯咖啡豆買一送一的超優惠品項。該局則加碼提供禮盒包，只要活動期間搜尋貿易局臉書粉絲團查詢，週週加碼抽限量精美濾掛咖啡禮盒包！