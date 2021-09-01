原PO曬出驚人戰利品，總共14樣包裝上都貼著黃標的生鮮食品。（圖／翻攝自臉書 我愛全聯-好物老實説）

近日一名媽媽到全聯買東西，看到生鮮食品上貼著6折的黃標，在店員的慫恿下，不知不覺買了一大堆，回家後拍下戰利品PO上網表示「就像中邪一樣」，引起網友共鳴，直呼「沒事不要進全聯」。

一名媽媽30日在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，她逛全聯時，原本只是要買兩盒鯖魚，不小心看到黃標食品打6折，加上店員又推坑「多買一點，這樣才不會浪費」，結果不知不覺拿了超多商品，就像中邪一樣。

原PO曬出驚人戰利品，可以看到照片中有4盒鯖魚、1盒鮭魚、6盒牛肉類、2盒五花肉，還有1盒雞翅，總共有14樣包裝上都貼著黃標的生鮮食品。

貼文一出引起討論，許多網友也分享類似經歷，「我只知道沒事不要進全聯，我為了買一盒鹽…進去就一張小朋友不見了」、「走進去常常瞬間後悔，因為莫名其妙就買了一堆清單內沒有的東西啊」、「我前幾天去的時候剛好看到店員在貼6折，跟著他後面掃貨」、「看到六折品我也會像中邪一般的狂掃」。