日本琉球新報今天報導，駐沖繩美軍基地到8月30日止的最近一週新增確診病例達240例，如果換算成每10萬人口確診病例超過500例，比已屬全球最糟等級的沖繩還嚴重。

沖繩縣政府所公布的駐沖繩美軍基地新增確診病例數，8月30日以51例創今年新高；單看最近一週，8月24日新增49例、25日新增40例、29日新增36例，單日平均約34.3例。

根據沖繩縣政府資料顯示，截至2011年6月底為止，駐沖繩美軍基地的美軍、行政人員及其家眷總計4萬7300人，但美軍之後就沒再提供人數更新資訊給沖繩縣政府。

如果依2011年的數字來看，相當於最近一週美軍基地每10萬人口新增確診病例數為506.4例。

雖然基於美軍基地總人數未滿5萬人進行推算，很難單純跟沖繩縣疫情進行比較，但如果拿來跟人口差不多的沖繩縣宮古島市（人口約5萬5000人）相比的話，宮古島截至8月18日的一週每10萬人口新增確診病例數約444.9例，已屬全球最糟等級，也可以看出美軍基地的疫情數字明顯偏高。

由於日本政府一直主張要減輕沖繩的美軍基地負擔，所以目前美軍基地的總人數有可能比2011年來得少；果真如此，那美軍基地內每10萬人口確診病例數將更高。

因此，報導指出，美軍基地內有可能出現接種疫苗後仍然感染的「突破性感染」（breakthrough infection）擴散的情況。