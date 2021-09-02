36歲日本名演員綾瀨遙8月26日檢查出感染新冠病毒，呈中度症狀，被送至東京某大學醫院治療，被酸民批她以特權享「高級國民」待遇，所以能順利住院。針對此事當地名嘴堀江貴文發文表示「付得出高額醫療費就有病房住，一般人也可以的。」

日媒8月31日報導，日本演員綾瀨遙8月26日檢查出感染新冠病毒，呈中度症狀，被送至東京某大學醫院治療，初期曾一度呼吸困難，經過數日治療後身體狀況已逐漸穩定，預定本周內就可出院。對於她能夠在當地醫療狀態吃緊、多數患者隔離在家的此時能住院，不少日本酸民批評她是「高級國民」，所以能順利住院。

而日網「活力門」前總經理、名嘴堀江貴文1日在他推特發文，為綾瀬遙緩頰，反譏「說綾瀬遙是什麼『高級國民』的酸民並不知道，有很多一般民眾普通也是住進醫院的，我身邊就有認識的人是這樣。」他又說「不用靠什麼特殊關係，付出高額費用，還是有病房可以住的，那些笨酸民不知道嗎？」