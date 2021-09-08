Delta病毒來勢洶洶，新北市現已擴大徵收防疫旅館，連野柳風景區的親子渡假村也成了集中檢疫所，台北市長柯文哲對此表示，現階段重要的是把SOP寫好，說明一般防疫旅館升級時要做哪些整備，假使動不動就把防疫旅館升級，裡面也沒病人住，那升級幹什麼？

柯文哲下午主持防疫記者會時表示，台北市一般防疫旅館約有8000個房間，專收入境管制14天的民眾，若遇到居家隔離者、確診者就必須升級防疫專責旅館。據統計，今日居住於防疫旅館的民眾約有6000人，假使每天入境400人，15天就有6000人。

柯說，倘若有天爆發大型感染，過去北市疫情嚴重時，防疫專責旅館最多用到1萬8000間，結論是要寫好SOP，如果要向上升級需要哪些東西、要花幾天時間，各項標準要怎麼做，都必須先想好。

柯認為，北市應保留2個大型防疫專責旅館，萬一有確診案例就可收治，其一是劍潭救國團那間，另外還有一間大型旅館，所以他認為SOP寫好、東西準備好，不要自己嚇自己，有遇到再處理，「動不動就把一大堆防疫旅館升級成防疫專責旅館，裡面也沒病人，升級幹什麼。」

至於應該如何阻擋Delta病毒進入社區，柯則說，基本動作都一樣，戴口罩、勤洗手、保持社交距離、減少群聚是相同準則，基本功要做好，面對新冠肺炎是如此，面對十一月流感也是一樣，公衛基本手法都是一樣的。