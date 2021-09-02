【愛傳媒葉毓蘭專欄】我的母校中央警察大學9月1日85歲生日！

我是她40歲時入學，在她的孕育下，告別我的慘淡少年時期，成為一個允文允武的安內幹部，也在負笈美國深造後，在回到她的懷抱，把我從師長、學長們身上所學到的，傳承給我的學弟、妹們，讓他們可以在步出警政奠基大門後，成為國家可以倚靠的棟樑楨幹。

9月1日，我回到母校參加校慶，也陪榜接受傑出校友的表揚，我很以警大為榮！45年來，不論我是以學生、教職員，或是校友的身分進出，峨然的警察救人的雕塑總是提醒我，這是一個可以懲兇除惡、又可以幫助弱勢的志業。

站在已經被改名為大禮堂前和首任校長蔣公銅像合影，力行樓前的朱銘雕像，以及警政奠基的大門，這些都是在警大40多年來的回憶，也是人生的重要足跡。

很榮幸可以從內政部徐國勇部長手中接過傑出校友的榮耀，更可以跟在場的學弟妹們一起見證警大85周年的光榮歷史，也祝福母校「生日快樂」！

典禮前向徐部長請命，希望能為在校的1500多位學生爭取疫苗施打，因為他們早在6月22日就已經造冊列為第七類名單，沒想到第二類的高官權貴們不斷長高長胖，警大警專學生的第七類已經被甩鍋遺忘，雖然徐部長當場應允會立刻解決，但是指揮中心的副指揮官陳宗彥仍然堅持警大生就像一般大學生，應該上1922預約平台去登記，完全忘了警大生在開學後，一起吃喝拉撒睡的群聚，周末放假時又外出擠公車捷運火車高鐵返鄉，萬一感染後再回校，發生群聚感染的風險極大，陳副指揮官難道忘了他是內政部的次長嗎？！

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

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