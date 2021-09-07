32歲楊男在KTV喝到凌晨，酒駕載張姓友人返家，途中見路旁有人群聚集發生糾紛，竟好奇停車圍觀，還自投羅網與現場處理的警方攀談，因滿身酒氣、走路搖搖晃晃，警方懷疑酒駕要求酒測，楊男不配合而2度失敗，員警勸導他竟回嗆辱罵「三字經」，遭帶回調查。台中地院依侮辱公務員罪判處拘役20日，緩刑2年，可上訴。

楊男在今年3月7日凌晨與友人在中市豐原區1家KTV店內飲酒後，開車載張姓友人返家，途中發現路旁有人聚集發生糾紛事件，竟好奇將車停在警用巡邏車前，2人下車好奇圍觀，看到葉姓派出所長等3名穿著制服的警方人員在場處理糾紛。

楊男逕自投羅網與葉姓所長搭訕攀談，員警發現他滿身酒氣、走路搖搖晃晃，各知他涉嫌酒駕要求進行酒測，楊男消極不配合造成2次吐氣酒測都失敗，員警告知拒絕酒測也涉違法，楊男竟怒而對葉姓所長辱罵「三字經」，遭警方帶回調查。

楊男到案矢口否認公然侮辱警察，辯稱他未記當時的情況，而員警現場密錄影像等資料讓他啞口無言，楊男與警方和解並賠償，員警撤回屬於告訴乃論的公然侮辱告訴。

台中地院法官以楊男辱罵執行職務的國家公務員，貶抑員警人格尊嚴、妨害國家公權力的正常運作，藐視法治及挑戰執法公權力。審酌犯後坦承犯行，並達成和解，已具悔意，依侮辱公務員罪判處拘役20日、緩刑2年，並接受法治教育2場。