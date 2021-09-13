日本演員新垣結衣一直以清純可愛形象演出各類作品，拍過無數廣告的她從未拍過酒類廣告，本月在日本當地9日播出的『ASAHI生啤』新CM中，終於可看到她品嘗啤酒的畫面，新垣表示：「終於有了變成大人的感覺！」

新垣結依第一次拍啤酒廣告，畫面呈現濃濃秋意。（YouTube官頻花絮截圖）

日本當地疫情未息，想喝一杯的人們改為在家喝，CM也反映現實，該CM呈現新垣結衣在家中陽台上幸福地品嘗啤酒的模樣，畫面洋溢秋意，新垣回想著之前能在居酒屋乾杯暢飲的時光。CM以日本人都耳熟能詳的竹內瑪莉亞樂曲〈拿出元氣來〉為背景，傳遞出「別因疫亂失去元氣」的旨意。

在幕後花絮影片中，新垣向專業酒師學習如何利用速度與角度，倒出氣泡比例完美的啤酒，新垣瞪大眼睛觀察酒師技巧，還俏皮地模仿酒師的說明動作。她練習倒了數次，樂得發出「哈哈」笑聲，最後成功時大喊「我做到了！」她將耳貼近酒杯聆聽，說：「我沒聽過這樣的啤酒泡聲！」

（YouTube影片：https://www.youtube.com/watch?v=mNTs7FBUmV0）

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