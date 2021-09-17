方仰寧得知此事後震怒，將該員警記大過、拔除特種警察身分，連所屬的分隊長、小隊長都遭記過。(資料照)

台南市近年發生多起員警酒駕事件，警局長方仰寧一再強調酒駕零容忍，本月13日又發生「自家人」酒駕，且未戴安全帽的重大違紀事件。台南保安大隊霹靂小組一名員警13日深夜飲酒騎機車回家，因未戴安全帽遭攔查，還當場表明警察身分拒絕酒測；方仰寧得知此事後震怒，將該員警記大過、拔除特種警察身分，連所屬的分隊長、小隊長都遭記過。

據了解，該名洪姓員警13日凌晨與友人餐敘飲酒，返家途中因騎機車未戴安全帽遭巡邏員警攔下，因身上散發酒氣遭要求酒測，他表明警察身分後拒絕酒測，遭帶回警局並通報督察系統；此事在台南警方鬧得沸沸揚揚，警察局長方仰寧得知後震怒，連帶懲處洪員的2名長官。

洪姓員警本身遭記1大過，且依拒酒測的裁罰吊銷駕照，而洪員所屬的分隊長遭記1小過，另1名保大隊長則是遭記申誡1次；警方表示，目前洪員將會調往哪裡仍在陳報中、未核定，但確定的是特種警察霹靂小組的身分將會被拔除，會離開保安警察大隊。