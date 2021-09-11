桃園市40歲呂姓送貨員去年10月因酒駕值達0.91被逮，在龜山警分局偵查隊戒護區內，竟以手腳折彎腳銬3副，導致腳銬不堪使用，警方依妨害公務送辦。桃園地檢署審理後，聲請法院簡易判決處刑。

檢方調查，呂姓男子有多項酒駕前科，去年10月7日被逮，明知腳銬是公務員掌管之物品，但他在戒護區內，竟因無聊，折彎裡面的3副腳銬。員警發現後，依妨害公務送辦。檢方偵結，依妨害公務罪嫌聲請簡易判決處刑。