酒後蠻力大發 酒駕男一連扳彎戒護區3付腳銬 14:502021/09/11 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市40歲呂姓送貨員去年10月因酒駕值達0.91被逮，在龜山警分局偵查隊戒護區內折彎3副腳銬。（賴佑維攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市40歲呂姓送貨員去年10月因酒駕值達0.91被逮，在龜山警分局偵查隊戒護區內，竟以手腳折彎腳銬3副，導致腳銬不堪使用，警方依妨害公務送辦。桃園地檢署審理後，聲請法院簡易判決處刑。 檢方調查，呂姓男子有多項酒駕前科，去年10月7日被逮，明知腳銬是公務員掌管之物品，但他在戒護區內，竟因無聊，折彎裡面的3副腳銬。員警發現後，依妨害公務送辦。檢方偵結，依妨害公務罪嫌聲請簡易判決處刑。 防屁孩車手黑吃黑 詐團有賞有罰 改裝車遮車牌台61線飆速 台南警逮4人送辦 #腳銬 #酒駕 #被逮 #戒護 #呂姓 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 酒駕撞變電箱釀師大路百戶停電 短裙輕熟女頂罪遭識破 07:482021/09/10 社會 殺人逃亡15年 栽在沒繫安全帶 04:102021/09/10 社會新聞 劣男瞞騙已婚遭拆穿被分手 怒闖前女友家求復合縱火釀2重傷 16:352021/09/10 社會 一家出遊遇吊車翻覆 四人急跳車母女2人慘遭輾斃命喪中橫 15:442021/09/10 社會 出獄5天又想吃牢飯 男持刀挾銀行女行員搶錢遭起訴 12:532021/09/10 社會 新莊男闖前女友家 縱火逼復合釀2命危 04:102021/09/11 社會新聞 惡老闆綁2工人電擊射BB彈凌虐數月 全身成蜂窩害截肢竟逼吃狗屎 13:572021/09/11 社會 百噸吊車倒退嚕 翻覆砸死母女 04:102021/09/11 社會新聞 瀛海高中校車左轉撞車 學生一臉驚惶、急搭計程車上學 12:382021/09/10 社會 北市8月開放餐飲內用「酒駕案暴增6倍」 警取締件數飆至175件 12:232021/09/10 社會 慣竊兄弟檔偷遍觀音地區 桃園大園警成立專案小組逮人 15:282021/09/10 社會 社會熱門新聞 哥哥娶妻全家樂翻 妹憂「這一點」露餡：怎面對未來嫂嫂 - 社會 條子鴿爭議燒到出版社 寶瓶文化道歉：即刻下架無條件接受退書 - 社會 偷吃903次喊「爽到尿出來」牙醫娘慾求不滿劈腿丈夫同業挨告 - 社會 離譜陸軍醉連長對女官兵伸鹹豬手 連甩4位官兵巴掌遭撤職 - 社會 散佈「今天確診50」假訊息釀台股大跌 新竹檢警逮到人 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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