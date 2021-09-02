世界衛生組織宣布已將取名為「Mu」的新冠變種病毒納入監測名單，並表示這個新變異毒株的突變可能躲避曾感染過或已接種疫苗所產生的免疫力。

世衛組織在周二晚間發布的新冠病毒流行病學周報中表示，該組織已於8月30日將這個被科學家稱為B.1.621的新冠變種病毒「Mu」列入「需留意變異株」（Variants of Interest, VOI）名單中。

世衛表示，Mu有一系列突變呈現出「免疫逃脫」（immune escape）的潛在特性，使目前的疫苗或單克隆抗體（monoclonal antibody, mAb）療法可能無法像對付原始毒株那樣有效。

世衛表示還需要進一步研究，以確認新變種病毒「Mu」是否更具傳染力、更致命，或對當前的疫苗和療法具有更強的抵抗力。

該組織目前監測的4種「高關注變異株」（Variants of Concern, VOC）分別為最先在印度發現的Delta、最早在英國出現的Alpha、最早在南非發現的Beta，以及最早在巴西出現的Gamma。而「需留意變異株」名單則列入4種新冠變異株，包括最早在秘魯發現的Lambda。

世衛表示新變種「Mu」最早出現在哥倫比亞，但現在已至少入侵39個國家。該機構警告，儘管「Mu」在全球已定序病例中的盛行率已經下降，目前不到0.1%，但在哥倫比亞和厄瓜多的盛行率仍持續升高。