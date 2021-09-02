主持人嚴立婷和籃球明星張智峰11年前結婚，育有一兒一女，最近她在和羅時豐主持的節目《今晚開讚吧》大聊媽媽經，透露今年小三的兒子去年小二時不知道從哪裡學會講髒話，她本來想無視，卻發現兒子過兩天又冒出新的國罵，她靈機一動逆向操作，跟兒子促膝長談承認她身為媽媽認為這些詞勢必要學會，一席話策略成功，之後兒子便戒掉講髒話習慣。

育有2子1女的黃小柔最近上《今晚開讚吧》分享當媽甘苦談，透露某天突然發現兒子坐娃娃車回家時，一下車突然邊跑邊罵出國罵，讓原本想要開心迎接兒子的黃小柔一臉尷尬，老公還解圍問兒子是不是想叫大家「看」？未料兒子卻否認，讓目睹這一切的鄰居也尷尬，黃小柔隨後打給老師，問孩子在學校是否有類似行為？老師不僅否認還反問黃小柔：「是否家長有在家裡說髒話？」讓黃小柔更火，一旁的屈中恆則跳出認為自己和明金成等人常到黃小柔家聚會，可能是過程中不小心飆粗口不自知。

嚴立婷聽兒子罵髒話，決定跟孩子促膝長談。（圖／翻攝自今晚開讚吧 Youtube）

見此，嚴立婷也接力分享兒子小二時曾有段時間愛講髒話，第一時間嚴立婷打算冷淡處理，以為不在意，兒子就會覺得不有趣就不再說，沒想到幾天後兒子飆出新髒話，讓嚴立婷傻眼，決定正面處理這件事，某天就拉兒子坐下好好談談，並跟兒子說：「不瞞你說，身為母親的我覺得這種話勢必是要學會的」。

嚴立婷坦言，因為很多時候有些情緒真的無法用說文解字來解釋，一個髒話就可以發洩情緒，接著跟兒子強調：「但你要在對的年紀做對的事情，這樣人家才不會對你觀感不好」，也說如果你想做怎樣的人、出現怎樣的行為，別人看你就是會這樣貼標籤，「所以你要對自己負責，你以後長大再說（髒話）」，沒想到這招出奇制勝，此後從未再聽兒子飆粗口。