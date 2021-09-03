中正大學哲學系大4女學生劉佳穎失蹤14年懸案，檢警一度鎖定其阮姓男友（36歲）為嫌疑人，阮男今年5月初因涉7年前殺害祖母，遭台中地院2度羈押禁見，羈押期間警方將他借提訊問10多次，老刑警與阮男過招後，坦言「他是惡魔」。由於阮男9月5日羈押期滿，檢警至今只掌握間接證據，查不出奶奶屍骨下落，如何將殺害直系親屬的犯人繩之以法，面臨困難。

而阮男被羈押近4個月，他在台中看守所內能吃能睡，似乎過得很愜意也跟同房「室友」打成一片，大家對他的印象不錯，「乾淨斯文、有禮貌、有幽默感」。

阮男被羈押4個多月，在看守所內吃好睡好，同房室友一致認為阮男很有禮貌，對他印象頗佳。（圖／翻攝畫面）

羈押期間，警方曾將阮男借提10多次，訊問過程中，發現他都以「嗯哼」兩字簡單應付各種問題。離譜的是，員警不斷追問奶奶行蹤，阮男先以「被親戚接走」，隔兩天再問，他改口「跟慈濟的人出去，就不知道下落了」，再追問阮男，他竟回「可能被人接走，有好心人收留她吧」，各種奇怪說法出籠，最後在律師提醒下，阮男選擇沉默不做回應，疑似害怕話說多了被抓到把柄。

1名資力頗豐的老刑警與他過招多次後，直言「阮男聰明、心思深沉縝密，根本是惡魔化身！」

2013年阮男曾在PTT上，炫耀如何以精神疾病自殘逃避兵役的經過，引起網友炮轟，甚至因此被告發。（圖／翻攝畫面）

據了解，曾和阮男交往同居半年的女友A小姐認為「他罹患社交障礙」，阮男不想跟陌生人接觸，就連訂餐都得由她出面打電話；雖然兩人相戀半年，A小姐發現阮男對於女友的心情、喜好甚至投入感情的程度並不在意，「女朋友對阮男來說只是專門陪伴的裝飾品，他是沒有『感情』的人！」

檢警經多月調查，在阮男電腦搜出「分屍命案」、「精神病脫罪」等關鍵字，以及在其家中搜到奶奶的一副假牙、證件存簿等，雖然有許多間接證據，但阮男對於奶奶的下落不肯鬆口，沒有屍體再加上時隔多年重啟偵辦，9月5日延押期滿，能否順利起訴，檢警陷入難題。

對此，失蹤14年的中正大學女學生劉佳穎家人相當憂心，若羈押期滿又沒有新事證，讓阮男在外面趴趴走，害怕他對劉家人不利；再加上劉佳穎失蹤1案遲遲未有新進展，重要嫌疑人好不容易被抓，卻未吐露相關案情，如果又被縱放溜走，失蹤案恐怕會成世紀懸案，何時才能還劉佳穎及家人一個公道。

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