智原(3035)8月營收不僅連續4個月成長外、更創下逾8年多以來新高，展望下半年，營運將優於下半年，且全年營收成長上看30%，智原今反映營收、前景利多，開高後強勢震盪，股價最高漲逾4.5%，午盤後則收斂到1.3%附近。

智原8月營收7.31億元、月增加13.1%、年增加45.7%，寫下逾8年多新高，也已經連續4個月成長；累計前8月營收為46億元、年增加29.1%，為歷史同期第三高。

智原第三季將受惠於ASIC(客製化晶片)需求可望延續上半年動能，營運往上趨勢明確，下半年營運將更優於上半年，在看好MP(量產)、IP的表現會比之前更樂觀下，智原也已經上修全年營收成長由先前的逾25%調整到成長30%，挑戰歷史次高水準，全年毛利率預計落在50%。另外，面對很多供應鏈漲價，智原也和客戶溝通反映成本調漲。

智原營運穩定成長，每年都維持40~50個新開發的專案，且當中約有8成的新開發案來自舊客戶的持續貢獻，有鑑於每個專案從談成到量產約需要2~3年，故智原對於未來三年的訂單掌握度，有信心達成20%的年複合成長率的目標，長線動能穩健。