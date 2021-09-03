農糧署在網站公告，大宗蔬菜播種量及供苗預警，從8月下旬開始育苗場已供應594.7萬株甘藍，達到紅色燈號，主因是8月豪雨後氣候穩定，高冷地及平地產區陸續復耕，加上甘藍市場交易價格佳，導致農民種植意願提升，種植期較集中，比較近3年情況，足足增加約14％之譜。

上月豪雨成災，大雨打亂整個蔬菜市場，菜價狂漲，而高麗菜因價格天災翻了數倍，8月初大雨後果菜市場高麗菜批發價平均每公斤40元，上價則可以衝破60元，短短三個月從每公斤5至10元衝破數十倍，導致農民搶種，只差不到6萬就要進入紫色警戒。

台灣蔬菜育苗協會理事、博華蔬菜育苗地場長謝悉文就表示，從育苗場的出貨量就可以發現，高麗菜苗相比去年多了2成，先前高麗菜便宜甚至有農民沒領取預定的菜苗，但上月大雨高麗菜大漲，引發農民搶種，踴躍下單高麗菜苗。

有農民表示，農民靠天吃飯，當然是什麼好賣就種什麼，都希望早一點採收就能賣到好價錢，8月上旬種植的大約10月就能採收，後面要再訂購高麗菜苗基本上已經訂不到，至少要等一個半月才有機會出貨。

溪湖鎮果菜市場總經理蔡健文表示，近年因氣候異常讓農政單位與農民都很難預估農作物的產量，好比去年10月發布高麗菜超種警訊，結果元月底到2月冷氣團接連報到，導致大量蔬菜凍傷，讓高麗菜平均批發價也衝到40元以上。

蔡健文也認為，超重的定義很難斷定，發生極端氣候可能會讓超種的蔬菜反而變成產量剛好，菜價則可維持平穩，但若提前發布但氣候卻穩定，也可能導致供過於求的情形，因此怎麼做都不對。