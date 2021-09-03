金管會今（3）日下午召開臨時記者會，宣布香港易安聯台灣分公司因未在期限內補正指撥營運資金的證明文件，故於今日駁回「外籍移工國外小額匯兌業務」營業許可申請，明日起不得招收新會員，並自10月4日起完全終止實驗。

金管會表示，易安聯2019年1月31日取得金管會核准辦理創新實驗，同年4月30日開辦外籍移工匯款服務實驗。因具普惠金融效益，金管會於同年啟動修正電支機構管理條例程序，授權子法「外籍移工國外小額匯兌業務管理辦法」已於今年7月1日生效。

考量相關業務已有明確法源依據，應回歸依法辦理程序，金管會4月28日核准易安聯延長辦理實驗時，附條件要求公司於7月31日前，依電支管理條例及本辦法規定向金管會申請業務許可，若未申請、或申請後取得許可、或本會駁回其申請，則應終止創新實驗。

金管會表示，易安聯已於7月30日遞件申請經營外籍移工國外小額匯兌業務，惟公司未依規定檢具指撥營運資金的證明文件，8月11日函請公司於8月底前補正相關書件，但公司仍未能在期限內完成補正，因此按規定駁回申請、並要求啟動退場機制。

金管會表示，易安聯台灣分公司目前資本額20萬元，依據7月定期申報資料顯示，公司申請會員數為15萬人、曝險額約800多萬元，每位客戶平均單筆匯出9000多元。考量公司服務客戶眾多且有國外合作夥伴，故給予1個月緩衝時間處理退場事宜。

金管會表示，易安聯自9月4日起不得招收新會員，且應通知客戶及合作夥伴實驗退場事宜，既有客戶仍可匯款至10月3日止。自10月4日起，易安聯即應完全終止實驗，不得辦理再任何匯兌業務。

金管會表示，先前沙盒實驗案僅群益證自行撤回實驗，易安聯為首件遭金管會要求退場的實驗案。據了解，該公司當初提出沙盒實驗申請時並無問題，但公司股東去年10月發生異動，因陸資問題導致後續增資出現問題，故未能在期限內提出證明文件。