雲林縣長張麗善（右三）、縣府農業處長吳芳銘（右二）3日宣布斗六文旦上市，10日將到立法院推廣，11日在台北市建國花市舉辦展銷會。（周麗蘭攝）

今年文旦結果的季節沒下雨，外皮普遍比去年均勻、漂亮。（周麗蘭攝）

今年氣候乾旱，斗六文旦體型適中，大果減少很多，收成前有幾天大雨但不影響甜度，縣長張麗善今（3日）舉行記者會宣布斗六文旦上市。斗六市農會總幹事張喬復表示，斗六文旦禮盒1箱10斤裝1000元至1200元都在合理價格內，目前聽到最特別頂級的是1箱3000元。

斗六市文旦面積約194公頃，今年結果的季節沒下雨，外皮普遍比去年均勻、漂亮，也因乾旱之故，大果比較少，果型比較適中，8月22日起到這周大多已採收完畢。

張喬復表示，斗六文旦以往都在9月7日白露節氣附近採收，近年天氣比較熱，感覺節氣有在變，果農也調整採收時程，大部分上周開採，現在應該都在倉庫吹冷氣等果皮辭水（消水）。

張喬復說，斗六文旦可說是禮盒而不是水果了，甜度12度以上的1箱10斤裝，1000元到1200元都是合理，5斤裝大概是500元到600元。中等的文旦才是水果，大販賣商賣的甜度大約10度到11度，也都很好吃了。

他說，文旦品質看果園管理的功夫，只要有小環節沒注意，品質就不一樣了，今年他看了幾個果園，都很有冠軍相，甜度最高有14度，甜中帶酸真的非常棒，目前他聽說特別頂級的文旦一箱要價3000元。

縣長張麗善、農業處長吳芳銘今日共同舉行記者會宣布斗六文旦上市，同時向雲林縣不動產開發商業同業公會致謝其贈送625箱文旦給縣內愛心團體。

吳芳銘表示，斗六文旦有著貴妃般的香氣與香甜，品嘗一口鮮甜直衝腦門，10日將到立法院推廣，11日在台北市建國花市舉辦展銷會，讓北部消費者一親斗六文旦芳澤。