每個人都希望能被財神眷顧，提升財運，搜狐網命理專欄點名，生肖屬羊、豬、虎的人在9／4～9／20期間財運最好，在福星助陣之下，可望逢凶化吉，一掃先前不順遂的壞運氣，接下來不僅正財旺盛，橫財也將大爆發，財源滾滾相當惹人稱羨。

▍1.生肖羊

羊年出生的人在9／4～9／20期間橫財連連，財運滾滾，可行大運、賺大錢，在佛祖保佑下，屬羊人的工作運會一切順利，不管遇到什麼挫折或苦難都能戰勝，即使面對困難也會越挫越勇，好事就在後頭，還能獲得額外的賺錢機會，他們的人生將會呈現財運暴漲的趨勢，必腰纏萬貫，不用擔心沒錢花。

▍2.生肖豬

豬年出生的人在9／4～9／20期間會迎來大喜訊，在工作事業方面，屬豬人得以釋放前陣子累積下來的壓力，本月將會逢凶化吉，一次化解所有的不順，從而帶動財運，不僅正財收入會逐漸穩定，更有望收入大筆偏財，橫財運即將大爆發，相當惹人稱羨。

▍3.生肖虎

虎年出生的人才華橫溢，具有超乎常人的好口才，交際能力相當強，適合與各種人打交道，加上他們做事執行力強，堪稱是天生的商人，生意會越做越大，從來不會吃虧，而且他們向來運氣很好，具有賺大錢的命，在9／4～9／20期間鴻運當頭，在福星助陣之下，財運超旺、偏財滾滾，能夠大發橫財。