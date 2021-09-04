1名網友將機車停在某醫院的停車場內，前後不到2小時，準備離開時發現停車費竟高達13萬，停車時間637萬分鐘，相當於12年時間，繳費畫面也顯示他從2009年停到現在，讓他大感傻眼；不過其實自動化停車場的繳費系統出錯很常見，曾有其他網友更顯示停車達21年，繳費金額高達186萬。

該名網友在臉書「爆料公社」發文表示，他日前騎機車到醫院，停在醫院的停車場前後不到2小時，他準備離開時停車繳費機上竟出現繳款金額為132870元，而且時間顯示為停了6376470分鐘，讓他傻眼地說「一年有8808小時，6376470分鐘＝106274.5小時＝約12年」，大喊根本沒有從2009年停車到現在。

其他網友留言說，「真的有點貴」、「我也遇過啦，應該是系統時間出問題了」、「停12年收13萬很便宜耶」、「最好2009年有這種停車系統，哈哈哈」、「機車就留給停車場吧，我花13萬再買一台好一點的」、「會不會撞短護欄比較快、還是磁卡掛失比較便宜」。

原PO的文章留言處也有網友說曾經租借腳踏車10分鐘竟要收費6758843元。（翻攝自臉書「爆料公社」）

先前更有網友的轎車也認坐停了21年，金額高達186萬7980元。（翻攝自臉書）

其實自動化停車場的繳費機器出現錯誤的情形很常見，先前更有網友的轎車也認坐停了21年，金額高達186萬7980元；原PO的文章留言處也有網友說曾經租借腳踏車10分鐘竟要收費6758843元，都是因為收費系統出錯的原因。