北宜公路日前才發生一日內兩起重機嚴重死亡事故，未料今(4日)凌晨又發生重機意外。新店警方獲報，新店區北宜公路15.7k處在今（4）日凌晨12點許，發生1輛重機在高速行駛下衝撞護欄事故。警方到場時僅發現機車倒在路邊，但未發現駕駛，但靠山溝側有嚴重撞擊痕跡，護欄下面為至少深達200公尺的深谷，警消研判駕駛可能摔落山谷失蹤，立即加派超過60仁以上搜救隊伍，分組下切搜尋，但搜尋整夜後仍無所獲，未見駕駛蹤跡，新北市消防局上午加派2大隊、1中隊、3分隊，消防人員53人次，各式消防車輛23車次前往搜救。
北宜公路日前才發生一日內兩起重機嚴重死亡事故，未料今(4日)凌晨又發生重機意外。新店警方獲報，新店區北宜公路15.7k處在今（4）日凌晨12點許，發生1輛重機在高速行駛下衝撞護欄事故。警方到場時僅發現機車倒在路邊，但未發現駕駛，但靠山溝側有嚴重撞擊痕跡，護欄下面為至少深達200公尺的深谷，警消研判駕駛可能摔落山谷失蹤，立即加派超過60仁以上搜救隊伍，分組下切搜尋，但搜尋整夜後仍無所獲，未見駕駛蹤跡，新北市消防局上午加派2大隊、1中隊、3分隊，消防人員53人次，各式消防車輛23車次前往搜救。
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