基隆1名人妻小芳（化名）10年前開始懷疑丈夫外遇，但始終沒積極找證據，並放任夫妻感情疏離，她在前年無意間滑婆婆的臉書時，發現「媳婦」欄中竟不是她的名字，且有多張丈夫與另名女子的親密合照，包含沒穿上衣同床自拍等，憤而提告下，法院判丈夫需賠償小芳10萬元，可上訴。

判決書指出，小芳與丈夫於1989年結婚，育有1對子女，不過夫妻感情日漸疏遠，她發現丈夫2010年後經常不回家，懷疑對方有外遇，但未積極找尋證據並放任夫妻感情僵化；她在2019年12月29日無意間滑婆婆的臉書時，發現多張照片中她的丈夫與1名女子互動親密，且婆婆在家族成員的「媳婦」欄中也不是她的名字，崩潰之下決定提告。

不過丈夫卻稱是小芳先遺棄家庭、住回娘家，並表示小芳早在2010年就已知他外遇，卻一直拖到2020年才提告，早已過了損害賠償的請求時效，他要求精神撫慰金50萬元；不過法院調查出小芳是因為丈夫婚外情賣掉房子，不得已才住回娘家，並非惡意遺棄家庭；而小芳則拿出婆婆的臉書截圖作為證據，認為丈夫才不顧家庭。

法官發現小芳提出的照片中，有多張丈夫與小三的親密舉止，包含「臉貼臉自拍」、「從後方摟抱」、「沒穿上衣同床自拍」等，認定已確實侵犯配偶權，且時間長達10年之久，判丈夫需賠償小芳10萬元精神慰撫金，全案仍可上訴。