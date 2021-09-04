國民黨主席候選人今辯論挺誰？侯友宜：用心做事都歡迎 15:412021/09/04 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜回應，朱立倫前市長跟他是多年老同事、好朋友，只要願意為人民國家做事，大家都看得到，只要用心努力做事都歡迎。（新北市府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨今舉行主席候選人辯論活動，外傳新北市長侯友宜在2018年就職後，與前市長朱立倫結下心結。對此，侯友宜回應，朱立倫前市長跟他是多年老同事、好朋友，只要願意為人民國家做事，大家都看得到，只要用心努力做事都歡迎，其他3位候選人也是多年好友，大家齊心齊力為人民、國家努力做事。 上海市長 龔正會MSCI董座 喊話歡迎提升A股權重 93軍人節 侯友宜參加秋祭緬懷烈義士 #侯友宜 #辯論 #國民黨 #黨主席 #朱立倫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 藍黨主席選舉辯論會明登場 趙少康先拋3問：不能迴避 08:122021/09/03 政治 BNT來台復必泰布條遭撕 朱立倫：民眾打疫苗比意識形態重要 12:032021/09/03 政治 藍黨魁電視辯論今登場 江啟臣打「夫人牌」、朱立倫懷「熱愛黨的心」出席 15:132021/09/04 政治 立委憂機師「5＋9」無法執行 侯友宜：建議更嚴格邊境管制 15:452021/09/04 生活 國民黨主席候選人別忘了青年 04:102021/09/04 時論廣場 時論廣場》國民黨主席候選人別忘了青年（楊方儒） 18:062021/09/03 時論廣場 重申新北不開放烤肉活動 侯友宜：一切防疫為重 15:502021/09/04 生活 中央發百萬封細胞簡訊 侯友宜：歡迎到新北篩檢 15:352021/09/04 生活 長榮機師兒確診學校停課 侯友宜：正調查與新北學生間有無共同足跡 15:462021/09/03 生活 長榮機師確診新北匡36人 確診學生同校28人全採陰 15:192021/09/04 生活 朱倡6大社會管道 推動兩岸交流 04:102021/09/03 政治要聞 政治熱門新聞 才因「論文門」呼籲蔡英文自行請辭 蘇偉碩收到傳票了 - 政治 她Po與沈富雄、郭正亮合照 網警告「小心被出征」 本尊解釋了 - 政治 71秒影片還原！軍人節秋祭「沒國歌 」 她激動怒批蔡英文 - 政治 蔡英文「鄰國論」 前外交官批犯下最大錯誤：一言喪邦 - 政治 幫蔡政府搶功還嗆郭正亮 他一句話酸爆謝志偉 網友笑翻 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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