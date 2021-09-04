國民黨今舉行主席候選人辯論活動，外傳新北市長侯友宜在2018年就職後，與前市長朱立倫結下心結。對此，侯友宜回應，朱立倫前市長跟他是多年老同事、好朋友，只要願意為人民國家做事，大家都看得到，只要用心努力做事都歡迎，其他3位候選人也是多年好友，大家齊心齊力為人民、國家努力做事。