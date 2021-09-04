「台中那麼旺」就業博覽會活動，計有63家優質廠商設攤，提供3200個多元化職缺，提供求職者選擇。（陳世宗攝）

台中市榮民服務處結合台中市政府於4日辦理「台中那麼旺」就業博覽會活動。此次活動設置包含「在地企業專區」、「跨國企業專區」、「風能專區」、「光電專區」、「無煙囪專區」等5大熱門專區。計有63家優質廠商設攤，提供3200個多元化職缺，提供求職者選擇，吸引眾多榮民(眷)及退除役官兵踴躍參加。

台中市榮服處程釋鋒副處長率就業站職員於現場設置服務台，為現場求職榮民(眷)及退除役官兵就學、就業、職訓及創業輔導等相關權益提供諮詢，現場並安排職業適性評量，協助退除役官兵明確掌握自身職涯性格，選擇適宜的職域一展長才。

程釋鋒指出，隨著政府的有效控制疫情，許多產業人力需求大增，並積極展開徵才活動。輔導會為協助提升退除役官兵職場競爭力，近年積極推出穩定就業方案、推介媒合就業、會外職訓補助及就學補助等多項協助退除役官兵就學、就業及職訓的輔導措施，歡迎退伍官兵加入台中市榮服處[email protected]群組，以掌握最迅速的服務資訊。

程釋鋒強調，歡迎退伍官兵經常查閱輔導會及本處官網瞭解自身權益，妥善運用輔導會資源，並歡迎有需求的退除役官兵隨時與台中市榮民服務處就業站保持聯繫，撥打服務專線04-22809761，榮服處將竭誠為您提供最適切的服務。