國道1號基隆到汐止段交通流量極大，塞車早已成為老問題，立法委員蔡適應表示，多次與交通部討論解決方案後，高速公路局1年多前委託顧問公司，進行基隆大華系統至汐止交流道拓寬可行性評估，高公局長趙興華指出評估結果為「可行」，疫情後將會舉辦拓寬說明會。

蔡適應指出，大華系統到汐止交流道間部分路段只有2線道，用路民眾又多，平日通勤尖峰時期和連續假日交通量很大，有時從五陽匝道就開始塞車，他開車前往立法院開會時也時常塞在其中。

蔡適應說，前交通部長林佳龍曾在2019年到基隆會勘，請高速公路局提出「國道一號大華系統至汐止交流道路段拓寬可行性評估委託技術服務」案，去年開始進行評估，今天總算聽到趙興華親口聽到評估結果為「可行」。

蔡適應表示，顧問公司就工程面研擬平面、高架2種方案進行評估，但高架方案因涉及大量拆遷，對民眾影響過大，因此改採平面拓寬方案。目前高公局正彙整相關單位意見，近期會考量疫情狀況辦理地方說明會，將方案細部規畫與相關影響和民眾說清楚。

蔡適應感嘆，國道1號塞車問題長期困擾基隆市民，如今總算看到重要進度，感謝各單位積極辦理，未來包含綜合規畫在內等程序，他會緊盯並向交通部爭取預算，讓拓寬案能順利進行，就目前看來，預計最快2年後可動工。