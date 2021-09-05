機師新冠肺炎確診案延燒到台中，昨天傳出有2名空服員與確診長榮機師有密切接觸，2空服員在台中共9名家人緊急進行集中檢疫隔離及採檢。台中市衛生局今天一早表示，初步檢驗結果皆為陰性。

機師新冠肺炎確診傳出有2名空服員有密切接觸事件。台中市衛生局指出，此案匡列密切接觸者2人及接觸者的同住家人9人，包括有案16120密切接觸者1人、接觸者同住者2人及案16119密切接觸者1人、接觸者同住者7人。其中，案16119的密切接觸者已隔離，初步PCR採檢為陰性；另外10人安排入住集中檢疫所隔離，採檢PCR 全數陰性。

衛生局表示，確診機師並無台中市足跡，依指揮中心規範，擴大匡列接觸者，密切接觸者會於入所時、第5天、隔離期滿前採檢PCR，另接觸者的同住者進行預防性隔離，於入所日、第5天採檢PCR，採檢PCR皆陰性後可於第6天解隔。

衛生局將持續追蹤相關接觸者健康狀況，並主動積極配合各項防疫措施，防堵Delta變異病毒株進入社區。