因應印度變異株（Delta）侵襲下，新加坡昨宣布將密切接觸者隔離期從14日調整為10日。對於台灣是否需要跟進，中央流行疫情指揮中心表示，因過去曾發現在10-14天內發病個案，必須審慎考慮。

根據外電報導，新加坡衛生部醫藥服務總監麥錫威（Kenneth Mak）表示，Delta傳染力較強，潛伏期縮短至4天或更短，過去病例的潛伏期平均為6至8天。當地衛生部長王乙康為此宣布縮短與確診者密切接觸者所需隔離的天數，從14天減少至10天，但入境旅客的隔離天數仍維持14天。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，新加坡做過2次潛伏期和檢疫隔離的調整，5月因應Delta入侵，更一度拉長檢疫時間至21天，後來發現潛伏期沒有更久，便在6、7月調整回14天檢疫，現在則是把密切接觸者隔離縮短至10天。不過，由於過去曾有10-14天發病的個案，因此還需要審慎考慮。