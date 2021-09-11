新北今新增3所學校預防性停課，新北市教育局長張明文今在疫情說明會表示，今天接獲居家隔離以台北市校園案例為主，因住在新生市的學生與台北松山某國中確診學生同校，其同住家人被居隔匡列採檢，所以今增3校139生預防性停課。
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