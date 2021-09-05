長榮2名機師染疫，其中一人還傳染給同住的兒子，桃園市長鄭文燦5日疫情說明，表示匡列374人在6個集中檢疫所內，採檢都是陰性。鄭文燦表示，將到集中檢疫所了解狀況，因中央發布110萬「疫情警示」簡訊，鄭文燦也說，呼籲民眾有症狀才採檢。

鄭文燦表示，調查TOCC包含活動史、接觸史，一共374人在6集中檢疫所，9月3日完成158人PCR，昨天9月4日完成176人PCR，也是陰性。他說，也會到位於林口的集中檢疫所，了解北科復工同學、家人情況。

對於中央發布疫情警示簡訊，鄭文燦說，若收到簡訊有症狀，可以到醫院評估，或者採檢站採檢。不過PCR核酸檢測後，民眾在檢測報告結果出來前禁止外出，必須在家中等待檢驗結果。他也說，民眾可以下載健保快易通APP。他說明，11家責任醫院、桃園、中壢2處社區採檢站都可以採檢。

鄭文燦說，中央發送大量簡訊，主要是希望有症狀才採檢，另外這是公費採檢，民眾不需自費。他也透露，昨天人稍微多一些，今天早上目前看起來人數還好，會看人數多寡決定是否加開採檢站。