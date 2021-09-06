星座專家唐綺陽於官方頻道分享9／6～9／12星座運勢，時間來到9月，水星已經進天秤，而且這一次的水星，是逆行的水星，所以這段時間的紛紛擾擾，目前正在走凸顯問題的過程，唐綺陽表示，「我們就一再的說，合作或者是婚姻關係容易卡住，如果最近有新的人出現，來跟你商榷合作的事，或者最近在合作案方面有一些卡卡的，都是非常正常的現象。」

而諸星進入天秤，也意味著這個社會進入比較動盪的時期，因為它要重組了，尤其現在金星在天秤衝刺當中，我們對於重組或者是人際關係、團體之間的合縱連橫，也會有特別多考量，因為它觸動了人群效應，當然也會引發一些政治事件，不過所有人都會朝向和平，希望能夠往好好協商的方向去，唐綺陽指出，「外交的人才可能會特別夯、特別搶手，能夠建功立業！」

除了金星衝刺之外，這一周火星也在處女座衝刺，它也會帶來比較忙亂的狀況，譬如會有很多想清理的東西，或想整理一些比較混亂的角落，不管是工作上或生活當中，所以這段時間大家都有過勞的傾向，比較閒不下來。而火星衝刺也意味著火能量比較高漲，唐綺陽提醒，如果你的工作本身比較有危險性，或者你是操作器械的人，都要萬分注意小心。

因為火衝刺在處女座，所以處女座的人要把握最後爆紅的機會，但是火星也有傷害性，建議要特別當心，不要脾氣太大或太衝動。這一周還在五星逆行中，水星停滯會帶來不順的感覺，或是翻舊帳的情況，這些都是要面對的，那就讓這些效應出現吧！因為我們要修好它，才能走向更好的未來。此外，這一周也是太陽跟海王星對分相的入相時期，有一些秘密可能會被發現，如果你是名人的話，祕密被發現，麻煩就大了，或者會被別人提醒我們潛意識的一些想法，經過提醒你才會恍然大悟，其實也是好事。

重要星象：水星在天秤，金星在天秤衝刺，火星在處女衝刺，五星逆行＆水星停滯，日、海對分入相

水星在天秤，於月底逆行，凸顯合作及婚姻關係，紛擾較多、易有卡關狀況。金星在天秤衝刺，觸動人際關係的重組，與政治事件的延燒，透過良好協商，朝向和平與希望的方向前進，交際型人才頗受矚目。火星在處女衝刺，投入於清理而不得閒，當心工作帶來的危險性，處女座有爆紅機會，多注意控制脾氣。五星逆行及水星停滯，感受到諸多的不順，好好面對並處理過去的問題，向更好的未來前進。日、海對分入相，私密之事容易被人發現，潛意識的想法有機會被挖掘、表達出來。

【工作注意：金牛、雙子、處女、天秤】

金牛：能力受到肯定，有升官運

雙子：出現新機會，掌握選擇權

處女：需要多方配合，創造新合作機會

天秤：保持犀利，有強強聯手的機會

【桃花注意：巨蟹、摩羯、水瓶、雙魚】

巨蟹：避免陷入鑽牛角尖，能看到更多

摩羯：感到迷惘，可請教長輩或看看書

水瓶：身段柔軟些，事情會更容易解決

雙魚：桃花運旺，見到心儀對象就滿足

【財運注意：獅子、天蠍】

獅子：正財運強，理財有成

天蠍：財運雖旺，也要避免買太多

【健康注意：白羊、射手】

白羊：最健康的部位，反而要更注意

射手：因怠惰而出毛病，要盡快協調回來