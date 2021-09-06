有一位退休警察回憶多年前攔查闖紅燈轎車，車主嗆「你到底知不知道我爸是誰？」他開單後隔天遭記2支申誡，文末還提及「遠在日本的謝先生」。謝長廷今（5）日晚間也在臉書回應，這是假消息，提出證據他下台道歉，否則公事忙完再告！如今也傳出，謝維洲（現已改名張維洲）聲明表示，此為假新聞。

有一位退休警察「條子鴿」在臉書表示，他多年前他擔任基層員警時，當時長官不斷逼迫要有績效，巨大壓力之下他在大街上不斷巡邏，果然發現1輛賓士車闖紅燈。

「條子鴿」說，他向對方要求出示證件，對方則突然朝他怒吼「莫名其妙，你到底知不知道我爸是誰？」他也動怒，隨即開單後就離開現場。不過沒過多久他就接到副分局長來電，副分局長問說「你剛才是不是攔下一部名車？開他闖紅燈罰單？」接著說「你不知道他爸是行政院院長啊？你還開他罰單？」「條子鴿」笑而未答，直接掛電話。隔午，二支申誡靜靜躺在他辦公桌，理由四個字，「態度不佳」。

「條子鴿」最後提到「不知遠在日本的謝先生，是否收到我深深地思念。」有網友把上述文章轉貼到謝長廷臉書，謝長廷昨已先回應表示，「這是假消息，你們就知道我都（多）辛苦，告不勝告，反正提出證據我下台道歉，否則我公事忙完再告，會注意時效」，「假消息，能證明真的我下台道歉。大家應該譴責，請他提出證據」。

而根據《蘋果》報導，謝長廷的兒子謝維洲也透過聲明強調，這完全是假新聞。

北市警局5日晚間則回應，貼文員警「條子鴿」2007年才調至北市警局，但謝長廷擔任行政院長是2005年到2006年，時間點有誤。據了解，該名退休警察姓酈，至於遭記申誡的原因，北市警局表示，等到人事單位上班後，透過電腦系統查詢，才能查知原委。萬華警分局則回應，條子鴿現已退休，相關言論不予評論。