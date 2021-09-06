南機站筆錄遭竊案 法部：速查真相 釐清責任

調查局南機站偵辦民進黨立委林岱樺疑涉《政治獻金法》案，遭陳姓證人竊走證人筆錄，引發軒然大波，法務部6日表示，已要求調查局應儘速查明事實真相、釐清責任外，並責令即刻重新檢視詢問程序的各個環節，有無需要檢討改進。

調查局強調，筆錄副本遭竊案，嚴重影響調查局聲譽，調查局已自刑事犯罪、行政議處雙管齊下釐清調查事件真相。

法務部表示，筆錄失竊事件發生後，法務部將要求所屬機關同仁，秉持嚴正態度，依法行事，尤其在辦案過程中，應落實《刑事訴訟法》相關規定，確保辦案程序上的完備，以免落人口實。