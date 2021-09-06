台視、好看娛樂製作共同出品實境節目《全明星觀察中》5日播出第1集收視亮眼，全體平均收視1.26，15-44歲有效收視1.33，節目更獲年輕女性支持，25-39歲女性平均收視高達2.05。節目邀請江宏傑、小春、林敬倫、吳思賢、黃沐妍（小豬）、大元及粿粿遠赴湖西村進行「同居生活」，14天24小時不停機讓大家一探明星們的生活全紀錄。

首播7位分別到民宿報到，先抽房間鑰匙後紛紛check in自己未來14天的落腳處，愛家的江宏傑安定好行囊後，馬上透過視訊和孩子們報平安，而林敬倫則是騎著檔車帥氣現身，大元除了行李之外還帶了盆栽寶寶們一同入住，吳思賢也將keyboard帶來，先是清嗓後馬上高歌一曲，好歌喉將為同居生活增添幾分浪漫。江宏傑也不遑多讓，拿起房內的吉他開始線上學習，接著便拿起熟悉的桌球拍「自主訓練」。黃沐妍（小豬）則抽到在民宿外的露營車，並揹了20幾公斤的啞鈴想著要好好運動。

《全明星觀察中》首播收視最高點1.68落在大元入住房間後，先是關心自己最在乎的廁所，後又發現房內有個小溜滑梯，更大讚房間的舒適。同居成員紛紛入住後，大夥聚集在餐桌相見歡並享用晚餐，小春則希望藉由在這14天做自己想做的事，也已排定好每日代辦事項，並希望想要做出一首歌！林敬倫則是希望把這14天發生的事情畫成四格漫畫，好好放鬆。

大元也透露有很多想做的事情，期待重回女團時的宿舍生活，原本和大家比較沒有那麼熟悉的黃沐妍(小豬)一開始很緊張，但經過與大家的暢聊之後便逐漸卸下心防，也將擔任康樂股長的角色。粿粿也發揮球隊經理的本能，自告奮勇協助大家訂定生活公約，並身兼財務長。《全明星觀察中》每周日晚8點於台視頻道首播。