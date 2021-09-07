新北市三峽區54歲郭姓按摩師，涉嫌騷擾多位女性顧客，6日凌晨遭周姓男子等6人持棍棒闖入住處砸店、痛毆。（警方提供）

三峽按摩師涉嫌騷擾女顧客 遭砸店痛毆

新北市三峽區54歲郭姓按摩師，涉嫌騷擾多位女性顧客，6日凌晨遭周姓男子等6人持棍棒闖入住處砸店、痛毆，警方獲報到場後將人逮捕，將郭男緊急送醫，並依違反妨害秩序、傷害、毀損、侵入住宅等罪嫌函送新北地檢署究辦。

據了解，郭男疑似對多名女顧客騷擾，趁按摩換衣時，以針孔偷拍對方，並向女顧客索討金錢，被害女子不滿向周男等投訴，周男氣憤下夥同6名友人駕駛3輛汽車衝到郭男住處理論，但對方否認，一言不合下發生口角。

警方在6日凌晨3時許接獲報案，快打派員到場處置，將郭男送往亞東醫院救治，初步發現他有頭部和左眼上部撕裂傷、左腳大姆指骨折斷裂、右手臂骨折斷裂等傷勢，目前住院治療中，無生命危險，而警方也調閱監視器將6名嫌犯緝捕到案。

警方表示，周男等6名嫌犯偵訊時都表示，不認識郭男，因為聽聞對方對多名女性顧客有不禮貌及不當行為，一時氣憤才共同前往郭男家中打人，不過對於郭男是否有騷擾女顧客一事，目前尚未接獲報案，仍在查證中，若有證據將依法辦理。

警方表示，郭男已口頭表示，將提出傷害、毀損、侵入住宅告訴，本案將依違反妨害秩序、傷害、毀損、侵入住宅等罪嫌偵辦，對於尋求暴力解決的私法正義將依法究辦。