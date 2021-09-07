中廣董事長趙少康拋出「戰鬥藍」理念，吸引大批國民黨民代響應；趙近日又與25位黨籍立委座談，預告本將南下與高雄市議員見面，並發表戰鬥藍宣言與初步名單。對此，國民黨高雄市青工總會長方相茗表示，若趙能以「戰鬥藍」號召、凝聚全黨團結是好事，國民黨及外界毋須唱衰。

針對黨內高雄市議員「KK政線」成員李眉蓁、黃香菽、蔡金晏、鍾易仲、蔡武宏、李亞築、陳麗娜等7人率先響應戰鬥藍，方相茗今日（7）接受香港媒體《中評社》訪問表示，若高雄藍軍能透過與台北媒體、資源結合，讓高雄聲音更快傳遞出去，這並非壞事何樂不為？

談到並非國民黨全體都加入「戰鬥藍」，方相茗認為，這本就不可能全員加入，因為任何政黨都可能面臨派系或包袱問題，每位從政者也有各自的政治方向與定位，大家走的路不可能一模一樣，自然不可能趙少康當高一呼大家就都跟著他走。

方相茗指出，國民黨最缺乏的就是沒有人出來整合聲音與力量，既然趙少康願站出來高喊「戰鬥藍」，大家應該要視為藍軍自發性的一股聲音，這與國民黨內的運作或領導都應分開來看。方強調，若今天連想幫國民黨發出聲音，都要被黨中央拒絕或被支持者否定，那才真正是走回獨裁、倒退；國民黨上下應對黨內出現團結與力量展現開放包容的態度，故他認為國民黨及外界毋須唱衰「戰鬥藍」。