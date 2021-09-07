國民黨台北市議員羅智強近期常爬山，他今(7日)在臉書曝光一位神秘嘉賓，也就是前總統馬英九，兩人一起爬仙跡岩，過程中聊聊運動、生活、讀書。兩人同框畫面曝光後，網友反應熱烈，截至13時30分許已經吸引3.7萬名網友按讚。

「山不在高，有仙則名」羅智強在臉書指出，這一句話拿來形容仙跡岩是再適合不過，雖然步道鄰近市區又簡易，但仙跡岩遺留下的傳說，讓它成為台北市最著名的健行路線之一。

羅智強介紹，關於仙跡岩上腳印的由來，民間有許多版本，其中一個故事是劉海仙翁來到景美，發現北方有隻妖氣沖天的大蟾蜍，劉海仙翁為了收妖，用魚竿引誘怪物上鉤，卻因用力過猛，雙腳陷入岩石內，這才留下兩個腳印，而北方的那座山，就被稱為「蟾蜍山」。

不過，羅智強也透露，助理找了半天，說他看不出來哪裡有腳印。這篇貼文曝光後，不少網友的焦點竟是放在跟他一起登山的馬英九，還有網友透露，以前也有在仙跡岩遇到馬前總統，還有人說，很感動，建議可再約同好，健康成為風潮，年輕人會加入喔、一早又看到最美的照片。