藻礁公投領銜人潘忠政日前指出，大潭藻礁、柴山多杯孔珊瑚被汙泥覆蓋，長久以來會造成死亡，自2020年中油施放大型沉箱後，出現越來越多礁體碎片，過去不曾見到這種情形，要求中油三接工程停工。對此，台北市議員羅智強表示，蔡英文在野時許諾「藻礁永存」，執政後面對環團保育藻礁的訴求卻成了局外人，並呼籲民眾響應1218公投救藻礁，為下一代守護台灣寶貴生態。

羅智強今（13）日在臉書表示，一波波疫情沖淡民眾對公投議題的關注，但有害的萊豬已開放進口，珍貴的藻礁也持續遭破壞。他指出，潘忠政自8月藻礁保護區開放後，就密切關注中油天然氣三接工程對藻礁生態的影響現況，發現因中油三接棧橋及大型沉箱施施工，導致近期出現越來越多的藻礁礁體碎塊，更有大量淤泥覆蓋了藻礁孔隙，讓在該處維生的生物失去家園。

柴山多杯孔珊瑚被汙泥覆蓋。（圖／摘自潘忠政臉書）

當地的一級保育類柴山多杯孔珊瑚更是悽慘，羅智強說，5月時珊瑚的觸手都還能展開，這個季節原是他們快活地伸出觸手、英姿招展的美好時光，現在卻被淤泥活埋動彈不得，但即使如此，蔡政府也不願暫停三接工程。

羅智強指出，所有研究資料皆指向，大潭藻礁的G1與G2區，是目前桃園沿岸藻礁生態最為完整之處，甲殼類、貝類、多毛類、魚類等各類生物在此欣欣向榮；中研院更發現，大潭藻礁還是瀕危保育類「紅肉ㄚ髻鮫（路氏雙髻鯊）」的重要孵育場。

羅智強批評，蔡英文在野時許諾「藻礁永存」，執政後面對環團保育藻礁的訴求，卻成了局外人；然而，雖然目前大家最關心的還是疫情，但也千萬別遺忘珍貴的萬年藻礁，蔡英文背叛她的環保承諾，但你我絕不背棄美麗的台灣，因此他呼籲大家，1218公投救藻礁，為下一代守護台灣寶貴生態，「你我都不是局外人，除了蔡英文」。

潘忠政（右二）9日帶領立委，針對中油公司三接工程疑似對藻礁破壞，並造成泥埋藻礁和柴山多杯孔珊瑚事件做勘查。（圖／摘自潘忠政臉書）

不過，對於第三座液化天然氣接收站工程造成淤泥覆蓋藻礁的說法，中油7日發出聲明稿指出，藻礁區的淤沙屬自然現象，「沙來、沙往」會透過海流作用消退，這些現象早在三接施工之前就已出現；近期藻礁上出現淤泥，應是前段時間兩次颱風來襲，加上連日暴雨將陸地河川底泥沖刷到海域造成，強調和三接工程無關。9日中油再度發出聲明，表示施工過程完全依照環評承諾，現場看到的礁體碎片都已磨損許久，絕非近期施工造成。