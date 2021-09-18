我方自購的AZ疫苗，由華航班機運抵桃園機場，地勤人員將裝載疫苗的冷凍貨櫃卸下。（范揚光攝）

台灣自購的108萬劑莫德納疫苗和64萬劑AZ疫苗抵台，蔡英文總統昨在臉書表示，行政團隊卯足全力，天天寫信、週週視訊會議，多管齊下，不分廠牌都持續催貨，更提到目前疫苗取得累積數量達到1730萬劑，除有國際夥伴的援贈，也有政府民間共同努力的成果。此數據曝光後，引發大批網友在相關新聞底下留言表示，「是催還是吹」、「怎麼好意思講這種話」、「居然把別國送的也算進去，臉都不要了」。

蔡英文昨在臉書提及，各廠牌疫苗取得累積數量已經達到1730萬劑，這當中有國際夥伴的援贈，也有政府民間共同努力的成果。對於在台灣取得疫苗上，伸出援手、用心付出的每一個人，要表達最深的感謝。她說，疫苗取得是很多人的努力和協助，要請大家珍惜疫苗，能打疫苗的人，請儘早去打，讓疫苗發揮功用，為整體台灣社會帶來保護力。

此貼文曝光後，有不少網友在底下留言表示，「都是催出來的？是催還是吹？」、「既然都說又催又寫信，還是很多人未打到第一劑，打到第二劑也是等待，政府到底在等什麼啊？」「不要再誇了」、「疫苗來了然後勒？我還是打不到疫苗」。但也有人感謝每位為台灣付出努力的人、很多英雄在背後默默耕耘。

另外，在《YAHOO》新聞相關報導底下更有超過900名網友留言，許多人都痛批，「乞討的佔大部分」、「吹了半天才這一點點？」「這樣來很多嗎？不要再內宣了」、「政府民間共同努力的成果？還有臉說？」「好一個卯足全力我第一劑都還沒打」。