信義房屋廣告「幸福是和信任的人一起找到永遠-信任幸福篇」，再獲2021釜山國際廣告節（AD STARS）三項大獎「Film Craft-Direction」金獎、「Branded Viral Videos」銀獎以及「PSA」銅獎，2020年信義房屋用這支影片感動百萬觀眾，2021年陸續拿下多項國際廣告大獎，讓台灣在國際舞台上持續發光發熱。

釜山國際廣告節（AD STARS）成立於2006年，為亞洲三大廣告節之一，每年皆會吸引世界各地的作品報名，為各國際企業、廣告相關產業爭相角逐的獎項之一，今年信義房屋廣告「信任幸福篇」一共獲得三項大獎，從影片呈現到品牌包裝，都被主辦單位盛讚是國際高水準表現。

信義房屋廣告「信任幸福篇」，由電通mb策劃，金獎班底導演羅景壬、金鐘視帝姚淳耀、實力派演員陳美月，以一個由懷疑到信任的故事感動觀眾，網路點閱數7天之內超過400萬次。2021年亦獲得坎城創意獎娛樂獅(Entertainment Lions)的全場最大獎(Grand Prix)，電通mb創意長周麗君曾在臉書表示:「我們讓一個根植於台灣洞察的作品，走到創意最高殿堂，被全世界看見。」

信義房屋也表示，當初希望藉由此次「信任幸福篇」廣告讓大家思考「信任」的重要性，獲得廣大迴響，在榮獲多項國際廣告大獎之前，「信任幸福篇」廣告也是2020年下半年YouTube最成功影片，全年排名第二名，而當中的「信任」，不只是信義房屋帶給消費者的品牌形象，同時也於信義房屋成立40周年之際，將好服務、好工作、好生活的企業理念告訴消費者，期望創造永續好生活。