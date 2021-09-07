國內今天出現首例本土兔熱病病例，為一名住在南部的60多歲男性，是國內自2011年來出現第一名境外移入個案後，累積第2例病例，疾管署防疫醫師林詠青表示，該個案有高血壓、心臟病、腎臟病慢性病史，本身免疫裡低下，應該屬於散發性病例，沒有擴大感染的可能性，致病率很低。

林詠青表示，該名患者有高血壓、心臟病、腎臟病慢性病史，本身免疫狀況低下，是在7月底時發病，一開始出現發燒、寒顫、腹瀉，8月初就醫後症狀改善，但8月上旬再度就醫，當時也有做新冠肺炎採檢，結果為陰性，後來經血液培養時，發現病毒株為土倫病法蘭西斯式菌。目前症狀改善出院。

林詠青指出，兔熱病為人畜共通傳染病，最主要是野生兔子、田鼠等哺乳類都可能感染兔熱病，動物間會透過吸血性動物如蜱蟲叮咬，人若是被帶有病原體的蜱蟲叮咬，皮膚會出現潰瘍，被叮咬處淋巴結腫大，若接觸到感染動物屍體，也會因此發生感染。

國內發現首起兔熱病，為南部1名60多歲男子。（圖／記者鄭郁蓁攝影）

此外，若吃到病原體食物特別是沒有煮熟生食，飲用水被感染也可能傳染，吸入有病原體的塵土也會被感染並導致肺炎，感染後會出現腸胃道症狀，嘔吐，敗血症，若沒有適當治療，死亡率三成到六成之間，目前可用抗生素治療，就可大幅降低死亡率。

林詠青說，該名患者有腹瀉症狀，血液分離出病原體，看起來有敗血症，所幸經過抗生素治療並無大礙已經出院。感染過後可以終生免疫。

不過感染源頭究竟為何？林詠青坦言很難釐清，該個案沒有提到皮膚或是淋巴結，加上有腹瀉，因此不排除是吃到污染的食物汗水，因為他住家附近有魚塭、草叢、或是水源不乾淨，是有可能的，加上他免疫力低，同住家人沒有感染症狀，一般人吃到有病原體的其實不太會感染。應該是散發性個案。

由於疾管署介紹，兔熱病有生物恐攻的潛力，莊人祥說，有恐攻的潛力就如同炭疽病，被列在可能生物恐怖武器的病原菌之一，但是否拿來做恐攻的途徑，我們就不清楚，因為與可以透過空氣傳播有關。