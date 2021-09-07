新北市幼兒園爆發群聚感染，北市有3家幼兒園、2所國小預防性停課，台北市副市長黃珊珊7日表示，學校停課標準是以先前病毒傳播力研判，現在正在研議如果是Delta病毒，警戒管制表會做到2.0版。

黃珊珊今午在北市防疫記者會指出，從新北市幼兒園昨天確診的9人資料分析，孩童父母有2位在北市工作，已掌握職場連繫當中，身體都沒有出現症狀。她強調，北市是用最高規格、最壞打算面對疫情，萬一是Delta病毒該怎麼處理，不是有什麼猜測，且中央也不排除可能是Delta，萬一Delta有進到台灣當然要當成非常重要的事情處理。

她說，因為當成像類似Delta的方式預防性停課到周日，採檢前先預防性居家隔離，解隔前5天採檢，也不希望大規模移動，停課都在家裡，採檢會有很大的移動有風險，國小以班級為單位，且只是接觸者的接觸者，不是確診者的接觸者，採取暫時預防性處理不會全部都停課。

黃珊珊表示，現在規定是1校出現2例確診就停課，有3分之1學校停課該行政區就會全部停課，原來的標準是用原病毒傳播力研判，如果是Delta將重新研判警戒管制表，做到警戒管制2.0版，現在正在進一步研議。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。