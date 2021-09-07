彰化縣衛生局長葉彥伯說明，彰化新增匡列一家4人居家隔離，為新北市某染疫幼兒園確診男童的爺奶、弟弟和叔叔。（謝瓊雲攝）

新冠肺炎疫情隨著Delta病毒在雙北延燒，彰化縣也慘遭波及。彰化縣已連續18天留住嘉玲，但彰化縣長王惠美7日在防疫直播說明會上公布居家隔離人數從6人增加為10人，新增遭匡列的4人，均是新北市某幼兒園確診男童的家人。

彰化縣衛生局長葉彥伯說明，新北市某幼兒園有男童確診新冠肺炎，目前尚未確認是否感染Delta病毒株；男童同住的父、母，均遭匡列隔離。

葉彥伯說，男童有個年紀更小的弟弟，一直都交由彰化的爺爺、奶奶幫忙照顧，上周末男童父親曾開車載母子倆回彰化探望爺奶和弟弟，因此有近距離接觸；接到新北市通知後，將男童的弟弟、爺爺奶奶和單身的叔叔等4人，匡列居家隔離14天，初步已完成第一採採檢，4人結果皆為陰性。

擔心中秋節連假民眾大舉自北部返鄉過節，彰化縣長王惠美表示，根據中央規定，所有社區活動中心、宮廟廣場、公園、風景區、停車場等公共場所，或政府機關場所一律禁止烤肉，違者將可以處罰3000元以上、1萬5千元以下罰鍰。

她強調，目前私人三合院庭院、透天厝自家騎樓或頂樓，都並未禁止同住家人一起烤肉，但仍會視疫情最新發展，隨時再做滾動式修正。

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