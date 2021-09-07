隨著新北幼兒園群聚越來越大，市長侯友宜宣布，一旦確定案件的基因定序為Delta，將立刻取消餐廳內用規定。儘管中央流行疫情指揮中心表示基因定序最快要等到8日才會出爐，但指揮官陳時中於記者會上說了一句話，間接透露新北宣布取消內用的機率大增。

指揮中心今（7日）宣布，本土新增8例，其中新北幼兒園群聚再增5例，包括3名家長、2名幼童，整起傳播鏈累計16人確診。為釐清幼兒園感染源，指揮官陳時中表示之後都會公布血清抗體及基因定序，但初步判斷，此群聚非感染英國變異株Alpha，由於印度變異株Delta是目前境外移入主流，整體方向指向Delta，但也不排除是其他變異株。

新北市長侯友宜今表示，針對幼兒園群聚不斷擴大匡列，截至目前已匡列487人入住防疫旅館。根據新北市規定，學校只要驗出1例Delta，就全校停課14天；至於餐廳是否停止內用？侯友宜指出，若確定為Delta，新北市餐廳內用將立刻取消。

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