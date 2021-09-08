《超越無限2分鐘》僅花3天彩排、7天拍攝。（Catchplay提供）

即將於9月10日在台上映的日本科幻喜劇《超越無限2分鐘》(Beyond the Infinite Two Minutes)，憑著原創燒腦的科幻設定和幽默可愛的日常情節，在金馬奇幻影展首映後好評延燒，本週正式上映也令影迷期待萬分，終於可以一睹神作的真面目。

本片僅花3天彩排、7天拍攝，利用一鏡到底的手法，穿梭在咖啡廳和樓上公寓場景，卻能拍出翻玩時空的奇幻故事，靠強大的創意和執行力擄獲觀眾心。連經典科幻動畫電影《攻殼機動隊》導演押井守看完都大讚：「雖然技術可以傳達樂趣，但它無法傳達令人難忘的東西，這是拍電影的初衷，也是最重要的道理。這部片沒有強烈的感官刺激或知名演員，但看完會稍微喜歡上人類，這是一部非常有趣卻又溫柔的電影。」

電影《超越無限2分鐘》劇情描述一間平凡的咖啡廳出現了可以和過去及未來2分鐘對話的神奇電視螢幕，而主角們則想藉此發大財或解決戀愛煩惱，想從中得利的同時又被未來牽著鼻子走，因而產生意想不到的爆笑發展。雖然劇情腦洞大開、充滿奇想，但主角們的煩惱和面對未來的反應又能引起共鳴，讓看過的觀眾直呼幽默可愛、令人回味無窮。編劇上田誠說：「如果你想看一部片能讓你讚嘆『原來世界上有人這樣拍電影！』，那你一定會喜歡《超越無限2分鐘》。」

電影《超越無限2分鐘》描述一間平凡的咖啡店，老闆加藤在打烊後回到二樓的住處，卻突然被電腦螢幕中的自己叫住，對方聲稱是來自兩分鐘後的自己。原來，他的住處和一樓咖啡廳有兩分鐘的時間差，隨著店員和常客陸續加入驗證，不僅勾起他們對未來的好奇心，更試圖將兩分鐘延長，然而改變時間後所需付出的代價，超乎他們想像。