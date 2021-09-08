Delta入侵新北！北市「一橋之隔」 怎防堵 柯文哲最新說明｜2021.09.08

今（8）日新增7例本土確診，全在新北市，其中板橋幼兒園群聚已證實為Delta變異株，新北市宣布，明日起取消餐廳內用、關閉公有場館等相關防疫作為，緊鄰的台北市是否跟進，市長柯文哲於防疫記者會進行最新說明。

柯文哲表示，如果只看統計數字，台北看起來好像還好，昨天7個醫院的PCR篩檢共2801人，沒有陽性，而2800多人的篩檢數，應是上一波110萬封簡訊的效果。他也提到，新北市幼兒園群聚案確定是Delta，且與機師不同感染源，代表Delta進入社區，且有多個感染源。

因應Delta病毒，副市長蔡炳坤說明，若有確診者，學校將停課14天；如果是接觸者，也會啟動預防性停課。據統計，北市目前有7校所受到影響，師生居隔人數為247人，停課人數643人。

台北市目前有7校所受到影響，師生居隔人數為247人，停課人數為643人。（台北市政府直播畫面）

針對防疫相關措施，柯文哲說，雖然雙北是生活圈，但在北市沒有確診案例的狀態下，作為北市長還是要很務實處理事情，不贊成有一點風吹草動就升高防疫等級，還是要在疫情跟生活取得平衡，目前北市沒有要做防疫升級的動作，可以外帶還是外帶，沒有要禁止內用，但該梅花座、該放隔板就放。

至於最近在講中秋節烤肉的問題，柯文哲表示，作為一個科學家還是要務實，說不可以在河濱烤肉，每個都在家裡屋頂烤肉還不是一樣，所以重點不是河濱、屋頂能不能烤肉，重點是大家心裡要有數，降低聚會，反正在這段時間，我們沒有立刻要升高（防疫）等級，但請大家要落實目前的二級防護，實聯制一定要做好。

對於媒體追問，台北市是否禁止在河濱烤肉？柯文哲直言，要安全的話，乾脆每天在家裡打坐、不要外出，難道他下一個命令說河濱不能烤肉，但在家裡屋頂聚餐不管？所以常常說，政治很「假掰」，他強調，我們要適應新常態的生活，到時候再決定、按照狀況調整，還是要務實處理，命令不要太奇怪。

柯文哲也強調，就算打疫苗也沒保證不會感染，潛伏期2~7天也不是100%，也可能會有潛伏期超過14天的。他認為，美國、英國、新加坡的戰略才是對的，疫苗打滿兩劑、放寬管制，若有必要，50歲（以上）、慢性病再打第三劑，否則每天疑神疑鬼、驚弓之鳥，怎麼過日子。

對於疫苗問題，柯文哲認為，若願意打疫苗，至少都要打兩劑，這是政府基本責任，不過就目前Delta肆虐的情況，50歲以上、慢性病要追加到第三劑，但說到疫苗政策，他直言，從頭到尾根本沒有規畫，就是來多少打多少，哪個國家送我們多少、送什麼就打什麼，現在就是見招拆招，反正批評也沒有用，有疫苗來，我就幫你打完。