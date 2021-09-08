新北市某幼兒園遭變種Delta病毒入侵，教育部今天發文給各縣市政府要求加強幼兒園防疫管理措施，落實教職員工每日體溫量測至少2次、健康狀況監測及異常追蹤處理；教職員工若有發燒及健康狀況異常，應即限制其不得從事照顧或準備飲食服務。

教育部要求各縣市政府督導所管轄的幼兒園，遊戲及團體活動、午睡，應保持適當距離；2班以上之幼兒園午睡時間避免共用寢室，各班應有獨立空間（如使用各班之室內活動室）。

同時，教育部要求幼兒園應調整課程模式，降低師生肢體接觸之可能，包括一、暫停全園性及跨班級活動，降低團體活動次數及時間；二、共用之桌遊、教材、教具及學習區，應以個人或小組操作為原則，不可多人混用，換手操作前應先進行清潔及消毒。

三、幼兒靜態活動應於桌面進行為原則，避免碰觸地板之可能；四、大肌肉活動以幼兒可自行操作或運動器材為主，如步行、跑步、跳躍、平衡等項目，降低師生或幼兒間肢體接觸之可能。

教育部說，幼兒園班級共用之空間，於交換使用時，應先進行清潔及消毒，並應完全通風後始可開放下一個班級使用；師生常接觸之物品表面（如電梯、手把、門把、桌椅、教具、遊戲器材、各項開關等）應加強清潔及消毒頻率；幼兒之午休棉被等私人物品，請家長每周攜回清潔。