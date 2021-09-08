中秋4天連假即將到來，家家戶戶開始準備烤肉過中秋，不過這次受疫情影響，全台已有18縣市宣布不開放戶外烤肉，新北市更是下令，9月9日至9月15「一律外帶禁止內用」，不過有些民眾可能已準備好烤肉食材或訂好餐廳，讓網友崩潰詢問，若在自家陽台烤肉，到底算室外還是室內，引發討論。

一名網友在PTT提到，「最近疫情影響不能在戶外烤肉了，那這樣在大樓陽台烤肉，到底算室內還是戶外」，不少網友回應，「一堆人沒買過房子喔！室內不包含陽台好嗎？」、「室外啊！除非你去陽台不呼吸戶外的空氣」。也有人認為，陽台是室內還是室外並不重要，是否接觸到陌生人才是重點，「在陽台又不會跟陌生人近距離接觸」、「看會不會跟不特定人有接觸的機會吧」。

不過，其實在陽台烤肉也可能被檢舉，去年一名人夫曾在《爆怨公社》表示，當時他在自家陽台辦小型烤肉趴，提前讓孩子享受中秋氣氛，沒想到香味引發鄰居不滿，甚至還被檢舉，隨後警方就出現在他家門前，讓他無奈表示「檢舉人說有煙飄進他家，所以來現場拍照」，之後他還當場被要求收起烤肉架。環保局對此解釋，由於煙味太大也在空氣污染防治法範疇內，違者可處5000元至10萬罰鍰。

受到新冠疫情影響，目前不開放戶外烤肉有18縣市，包含基隆市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、宜蘭縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、高雄市、台南市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、苗栗縣，而澎湖縣、金門縣以及連江縣的中秋活動，目前則暫無受影響。