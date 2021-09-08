新北市政府今（8日）宣布明起將再禁止餐廳內用至9月15日，連鎖餐飲業者也陸續發布公告因應，紛紛再將火力集中在外帶外送。在新北擁9家分店的饗賓餐旅表示，饗賓向來遵守各地方政府防疫守則，將配合各地方政府的防疫規範，而迎接即將到來的中秋節，饗賓旗下3大Buffet人氣餐飲品牌包含「饗饗」、「旭集」和「饗食天堂」更首度推出中秋節套餐，自取或外送皆可，即日起至9月15日於「饗帶走EATOGO」外帶外送平台獨家開訂。

瓦城泰統集團表示，將全力配合政府防疫政策停止新北共23家餐廳的內用服務，期間不論是個人獨享或是套餐式的用餐需求，仍可透過線上預約點餐系統及外送平台，享用旗下「瓦城」、「非常泰」、「1010湘」、「大心」、「時時香」及「YABI KITCHEN」6大品牌的美味餐點。豆府餐飲集團也表示將全力配合政策，集團也會持續提供外帶和外送服務，新一波的優惠活動待近日研議後會再推出。

抓緊外帶外送商機，饗賓旗下3大Buffet品牌首度推出外帶或外送的中秋節套餐；圖為「饗饗」中秋節套餐。（饗賓餐旅提供）

一下開放又一下暫停內用的政策，令許多餐飲業者每天彷彿坐雲霄飛車，有不具名餐飲業者表示，其實在5月份三級警戒、禁止內用開始後，很多工讀生少了工作機會，多為自請離職，如今開放內用後，因用餐人數限制，業績成長也很有限；另外還有不具名的餐飲業者透露：「疫情擴散，業者也只能配合，真的也不能多說什麼，每次宣布後就要忙著通知已經訂位的客人，安排改期或取消的相關事宜，防疫優先，有什麼辦法？只能繼續拚外帶。」道盡餐飲業者在營業困境和防疫安全中拉扯的無奈。