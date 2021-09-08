新北市疫情升溫，幼兒園群聚案確定為Delta病毒，新北市長侯友宜在防疫記者會宣布，9月9到15日餐飲業、美食街、超商、市場、夜市，一率外帶禁止內用。

淡水商圈理事長盧育佑表示，淡水著名小吃為魚丸湯、阿給，取消內用讓店家大受打擊，疫情期間商家退租達5成，好不容易等到開放內用，情況好轉，無奈又遇上Delta 疫情，店家無奈，但防疫優先，會做好防疫規定。

「真味肉圓」新莊小吃店老闆鍾文川表示，店家位於新莊福壽街內，因新莊疫情並不明朗，一直未開放內用，如今Delta 病毒來襲，記者會發布後，明顯感受到來客量降低，買完也不做逗留，匆匆離去，取消內用政策再上路，勢必衝擊店內生意。

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