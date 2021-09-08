筆名「條子鴿」的酈姓退休員警，因影射開謝維洲紅單，事後被記申誡，引發軒然大波。而對於「條子鴿」回應稱自己沒有影射，駐日代表謝長廷8日表示，這件事情的是非已經非常清楚，即自己擔任行政院長時，「條子鴿」不在警界服務，一切都是編造出來的謊言，且還把警察局督察組長扯進來說是自己施壓，毀損警界形象，惡劣至極。

謝長廷8日在臉書上發文表示，「條子鴿」稱造謠警察勇敢開罰單而遭權力者施壓記二次申誡事件，因為媒體和網路都認為是講自己和謝維洲，所以他在臉書呼籲他提出證據，如講的是真的，願意下跪道歉謝罪，如是造謠則請他公開向社會道歉，但事隔48小時，「條子鴿」只回應說沒有影射我，但未能提出任何證據，証明其説為真。

謝長廷指出，「條子鴿」的指控引發社會高度關注，並在網路上引發討論，不少網友是鼓勵和支持追究真相，有些留言仗義直言，真情流露，令自己感動不已，對於這兩三天，有很多不認識的朋友，挺身聲援，譴責不負責任的中傷行為，我真的感謝他們所做的善事。

謝長廷認為，社會要進步，文明要提升，必須總體善的力量要大於惡的力量，每個人都能成為善的力量的一部分，善的力量就會變大，台灣也會成為世界善的力量的一部分，世界善的力量大於惡的力量，人類就能往前進步，不是每一個人都能起身對抗壞人或惡行，但至少要做到不附和或助長害人的行為，大家不助惡，惡的力量就不易擴散，如果進一步能留言譴責或制止惡行，善的力量就會增加。

謝長廷直言，這件事的是非已清楚，台北市警察局在答覆民意代表的詢問時，以書面證實，「條子鴿」在自己擔任行政院長期間（2005.2～2006.1），並不在台北市警界服務，也不可能開單，他也沒有因為「態度不佳」被記過申誡，一切都是編造謊言，有證據可憑，而他為了增加謊言的可信度，不惜虛構副分局長為討好上級而申誡處分他，還把警察局督察組長也扯進來為他背書説申誡是謝施壓的結果，毀損警界形象，惡劣至極。