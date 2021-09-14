女星謝忻揮別前年的不倫戀風波，積極迎戰的她，成功從谷底翻身，謝忻不只撕下小三標籤，她近年除了回歸螢光幕，並把事業觸角延伸到直播、接業配，有音樂底子的謝忻也重返校園、投入教職，新生活相當充實，不過謝忻今（14日）卻感嘆，她最近常收到網友評論：「唉～歲月不饒人」，謝忻看到原本走心了，但她事後轉念、正向思考後，謝忻也展現高EQ回應了。

謝忻今在IG發文表示，她最近常收到幾位網友留言：「唉～歲月不饒人」，謝忻強調，她覺得對方沒有惡意，還自嘲：「大概是看到我眼尾的皺紋吧！」但謝忻看完仍不免走心了，不過她事後轉念思考：「歲月為何要饒人？」謝忻接著也展現高EQ說：「就讓時間流逝成為人生的養分吧，更泰然地面對那歲月靜好」。

謝忻正能量獲得網友為她加油打氣：「保養得不錯啊」、「看不出魚尾紋。妳還是美」、「那是一個歲月的痕跡值得對待」，至於有人則留言酸：「妳真的變老了」，還釣出謝忻正面回應：「太好，證明我是人」。

其實，謝忻正面迎戰酸民並非首次，她日前發文分享看電影趣事、登上國家音樂廳演奏時，也接連遇到網友無端提阿翔，對此，謝忻也大器回應：「每一百萬個人裡面會有3804個人叫阿翔。這數據太大了我實在不知道你在問什麼！」並向網友喊話該走出來了，粉絲都對謝忻的高EQ給予一片好評，大讚她是神回應。